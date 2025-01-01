images
Kupo KS027 5/8" 16 mm Male Adapter (M10) адаптер с резьбой М10

Kupo KS027 5/8" 16 mm Male Adapter (M10) адаптер с резьбой М10

Kupo
Артикул: OLE-1454

KUPO 5/8" (16 mm) Male Adapter (M10) – адаптер 5/8 дюйма (16 мм). Имеет внутреннюю резьбу М10.

Описание

Kupo KS027 5/8" 16 mm Male Adapter (M10) адаптер с резьбой М10

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Арт. NVF-5547
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.

13 900 ₽
В корзину
Kupo KS-018 круглый штифт
Арт. DAN-8976
Kupo KS-018 круглый штифт
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Круглый штифт Kupo KS-018 16 мм с резьбой М10, который легко крепиться к держателю осветительных приборов.

990 ₽
В корзину

Видео

Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера