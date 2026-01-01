images
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель

Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель

Kupo
Артикул: NVF-9448

Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.

Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.

Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.

Описание

Характеристики:

  • Головка захвата 2-1/2"
  • Диапазон захвата 5-51 мм
  • Материал - алюминиевый сплав
  • Цвет - черный
  • Вес - 1,09 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Арт. NVF-3017
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.

Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.

590 ₽
В корзину
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
более 10 шт

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

4 060 ₽
В корзину
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
Арт. OLE-0400
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
Наличие
более 10 шт

GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.

2 710 ₽
В корзину
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Арт. DAN-9441
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.

Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.

1 430 ₽
В корзину
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Арт. OLE-1449
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.

4 720 ₽
В корзину
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Арт. NVF-5539
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.

3 730 ₽
В корзину
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Арт. DAN-5103
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.

Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.

99 190 ₽
В корзину

Видео

KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.