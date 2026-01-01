Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead держатель

Характеристики:
- Головка захвата 2-1/2"
- Диапазон захвата 5-51 мм
- Материал - алюминиевый сплав
- Цвет - черный
- Вес - 1,09 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP270B Convi Clamp Griphead - крепежная голова Grip Head под шестигранный стержень Hex Stud.
Предназначена для установки на восьмигранный штифт, разработанный специально для зажима Convi Clamp.
Внимание! Голова не устанавливается на крепежное отверстие Вaby receiver 5/8''.
Характеристики:
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Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.
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Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.
Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.
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