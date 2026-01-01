GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро

- количество секций - 3
- максимальная высота - 325 см
- минимальная высота - 155 см
- высота в сложенном виде -155 см
- размах ног (окружность) - 84 см
- диаметр секций - 25/30/35 мм
- диаметр ног - 25 мм
- диаметр наконечника - 5/8"
- максимальная грузоподъемность - 10 кг
- демпфер - пружина
- материал - сталь
- перекладина – нет
- вес - 7,27 кг
Fotokvant SBK-30 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 30 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.