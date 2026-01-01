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GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро
GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро
GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро
GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро

GreenBean C-Stand 325S стойка цвет серебро

GreenBean
Артикул: DAN-3644

Стойка GreenBean C-Stand 325S цвет серебро.

Трехсекционная стойка с пружинным демпфером для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Максимальная высота стойки 325 см.

Описание

Характеристики:
  • количество секций - 3
  • максимальная высота - 325 см
  • минимальная высота - 155 см
  • высота в сложенном виде -155 см
  • размах ног (окружность) - 84 см
  • диаметр секций - 25/30/35 мм
  • диаметр ног - 25 мм
  • диаметр наконечника - 5/8"
  • максимальная грузоподъемность - 10 кг
  • демпфер - пружина
  • материал - сталь
  • перекладина – нет
  • вес - 7,27 кг

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