Grifon FT-600ZXZ лампа импульсная для zXz-600

Арт. NVF-2931Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400
Наличие
более 10 шт
Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.
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