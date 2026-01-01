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Grifon FT-600ZXZ лампа импульсная для zXz-600

Grifon FT-600ZXZ лампа импульсная для zXz-600

Grifon
Артикул: NVF-5936

Grifon FT-600ZXZ – лампа импульсная. Предназначена для использования со вспышками Grifon zXz-600.

Описание

Grifon FT-600ZXZ лампа импульсная для zXz-600

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