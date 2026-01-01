Kupo KCP629B Aluminium baby handheld boom stick журавль

Характеристики:
- толщина стенки трубки, мм – 1,5
- материал – алюминий
- диаметр секций, мм - 35, 30, 25, 20
- длина в сложенном виде, см - 117
- максимальная длина, см - 305
- вес, кг - 1,5
- максимальная нагрузка, кг - 3,6
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP629B Aluminium baby handheld boom stick - телескопический журавль, который выдерживает нагрузки до 3,6 кг.
Предназначен для использования осветительного оборудования с сответствующими светоформирующими насадками. Штанга-журавль оснащена тремя коленами и четырьмя секциями, что позволяет выдвижение от минимальной длины 117 см до максимальной рабочей длины 305 см. Для крепления оборудования предусмотрен T штифт 5/8" (16мм) и резьбой болта 3/8”.
Характеристики:
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