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GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной

GreenBean C-Stand 325/11 BRS стойка с перекладиной

GreenBean
Артикул: DAN-3001

Стойка GreenBean C-Stand 325/11 BRS с перекладиной.

Стальной си-стенд (стойка) серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 312 см. Вес - 11 кг. Диаметр основания - 97 см. Комплектуется перекладиной и дополнительной муфтой (грипхед).

Описание

Стойка представляет собой складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Для установки стойки в максимально устойчивое положение, следует расставить ножки так, что бы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Секции стойки оборудованы пружинными амортизаторами. Диаметр секций стойки - 35, 30, 25 мм. Верхняя секция снабжена пальцем диаметром 5/8", на который, с помощью комплектной муфты, можно установить перекладину или другое оборудование весом до 10 кг. 

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Ход ножки по колонне составляет 58 см. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальный размах ножек составляет 97 см.

Длина перекладины - 128 см. Один ее конец с резьбой 1/4", а противоположный с резьбой 3/8".

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Муфта (грипхед) имеет шестигранные пазы 15 и 11 мм.

Характеристики:

  • количество секций - 3 шт>
  • максимальная высота - 312 см
  • минимальная высота - 133 см
  • размах ног (окружность) - 97 см
  • диаметр секций - 25/30/35 мм
  • диаметр ног - 25 мм
  • длина перекладины - 128 см
  • диаметр наконечника - 5/8"
  • максимальная грузоподъемность - 10 кг без перекладины
  • амортизатор - пружинный
  • материал - сталь
  • вес - 11 кг

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