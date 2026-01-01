Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM

Адаптер позволяет превратить батарейную вспышку Godox AD600TTL или Godox AD600BM в полноценный сетевой моноблок для работы от сети 220V.
Godox AD-AC легко устанавливается вместо стандартного аккумулятора и с помощью сетевого шнура подключается к розетке.На адаптере имеется кнопка включения, все остальные параметры управляются как обычно, с экрана вспышки, либо через синхронизатор на камере.
Совместим с AD600, AD600BM, AD600B.
Характеристики:
- входное напряжение - 110Вт/230Вт
- выходное напряжение - DC12V
- выходящий ток - 0A-20A