Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM

Описание

Адаптер позволяет превратить батарейную вспышку Godox AD600TTL или Godox AD600BM в полноценный сетевой моноблок для работы от сети 220V.

Godox AD-AC легко устанавливается вместо стандартного аккумулятора и с помощью сетевого шнура подключается к розетке.На адаптере имеется кнопка включения, все остальные параметры управляются как обычно, с экрана вспышки, либо через синхронизатор на камере.

Совместим с AD600, AD600BM, AD600B.



Характеристики:

входное напряжение - 110Вт/230Вт

выходное напряжение - DC12V

выходящий ток - 0A-20A



