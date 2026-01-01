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-10 %
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM

Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM

Godox
Артикул: NVF-9572

Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.

Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.

Описание

Адаптер позволяет превратить батарейную вспышку Godox AD600TTL или Godox AD600BM в полноценный сетевой моноблок для работы от сети 220V.

Godox AD-AC легко устанавливается вместо стандартного аккумулятора и с помощью сетевого шнура подключается к розетке.На адаптере имеется кнопка включения, все остальные параметры управляются как обычно, с экрана вспышки, либо через синхронизатор на камере.

Совместим с AD600, AD600BM, AD600B.

Характеристики:

  • входное напряжение - 110Вт/230Вт
  • выходное напряжение - DC12V
  • выходящий ток - 0A-20A


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