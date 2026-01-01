Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см

Описание

Fotokvant R-120180T – полупрозрачный отражатель на просвет 120x180 см

Fotokvant R-120180T (артикул DAN-2756) — это овальный рассеиватель (отражатель на просвет) размером 120×180 см. Используется для смягчения света при съёмке с естественным освещением на природе, а также в студии со вспышками и постоянным светом.

Полотно имеет полупрозрачную поверхность, которая рассеивает и уменьшает количество проходящего через него света. Это позволяет превратить жёсткий солнечный свет или направленный импульсный свет в мягкий, объёмный, без резких теней. Идеально для портретной, предметной и репортажной съёмки.

Ключевые особенности

Размер 120×180 см: достаточно большой для портретной съёмки в полный рост или групповых кадров, но при этом удобен в переноске благодаря складной конструкции.

достаточно большой для портретной съёмки в полный рост или групповых кадров, но при этом удобен в переноске благодаря складной конструкции. Универсальность: работает на просвет (между источником света и объектом) для смягчения света, а также может использоваться для блокировки излишне яркого солнца.

работает на просвет (между источником света и объектом) для смягчения света, а также может использоваться для блокировки излишне яркого солнца. Компактное хранение: в сложенном виде складывается в круг диаметром 54 см, легко помещается в сумку для отражателей или рюкзак.

в сложенном виде складывается в круг диаметром 54 см, легко помещается в сумку для отражателей или рюкзак. Лёгкий вес: всего 1,35 кг — удобно носить с собой на съёмки и держать одной рукой при работе.

всего 1,35 кг — удобно носить с собой на съёмки и держать одной рукой при работе. Качественный материал: прочная полупрозрачная ткань, устойчивая к многократному складыванию и воздействию солнца.

Технические характеристики

Размер в разложенном виде: 120×180 см

120×180 см Размер в сложенном виде: диаметр 54 см

диаметр 54 см Вес: 1,35 кг

1,35 кг Тип поверхности: полупрозрачная (рассеивающая)

полупрозрачная (рассеивающая) Форма: овальная

овальная Каркас: стальной пружинный обод

стальной пружинный обод Цвет полотна: белый/полупрозрачный

Как использовать отражатель на просвет

Основной способ: разместите отражатель между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки. Полотно пропускает свет, рассеивая его и делая тени более мягкими, а переходы света — плавными. Это особенно важно для портретов в яркий солнечный день.

Дополнительный способ: если солнце слишком яркое, используйте отражатель как экран, чтобы притенить объект. Он не даст глубоких теней, а свет станет более ровным и приятным.

Совет: для работы с отражателем на выезде удобно использовать ассистента или специальный держатель, который крепится на стойку (приобретаются отдельно).

Для каких задач подходит

Портретная съёмка на улице: смягчает жёсткий солнечный свет, создаёт красивые блики в глазах и на коже.

смягчает жёсткий солнечный свет, создаёт красивые блики в глазах и на коже. Студийная съёмка с импульсным светом: расширяет возможности управления светом, позволяет получить мягкий рисунок.

расширяет возможности управления светом, позволяет получить мягкий рисунок. Предметная и макросъёмка: помогает убрать резкие тени от небольших источников света.

помогает убрать резкие тени от небольших источников света. Крупные планы и групповые фото: большой размер отражателя позволяет равномерно осветить несколько человек или крупный предмет.

Преимущества модели R-120180T

Оптимальный размер: 120×180 см — самый популярный формат для профессиональных фотографов. Не слишком громоздкий, но достаточно большой для полноростовых портретов.

120×180 см — самый популярный формат для профессиональных фотографов. Не слишком громоздкий, но достаточно большой для полноростовых портретов. Лёгкая конструкция: вес 1,35 кг позволяет работать с отражателем одной рукой, не уставая.

вес 1,35 кг позволяет работать с отражателем одной рукой, не уставая. Надёжный пружинный обод: выдерживает частые складывания и разворачивания, ткань не провисает.

выдерживает частые складывания и разворачивания, ткань не провисает. Чехол в комплекте: отражатель поставляется с мягким чехлом для хранения и переноски.

Советы по уходу и хранению

После использования под дождем дайте отражателю полностью высохнуть, если он намок.

Складывайте его по инструкции (обычно в форме «восьмёрки») — не пытайтесь скрутить его насильно.

Храните в чехле в сухом месте, вдали от острых предметов, чтобы не повредить ткань.

При необходимости ткань можно аккуратно почистить мягкой влажной губкой, но не тереть и не использовать химические растворители.

Сравнение с отражателями других типов

На просвет (рассеиватель): смягчает свет, пропуская его через себя. Даёт мягкое, объёмное освещение.

смягчает свет, пропуская его через себя. Даёт мягкое, объёмное освещение. Белый отражатель: отражает свет, не меняя цветовой температуры, создаёт мягкий заполняющий свет.

отражает свет, не меняя цветовой температуры, создаёт мягкий заполняющий свет. Серебряный отражатель: отражает свет более жёстко, увеличивает контраст и яркость.

отражает свет более жёстко, увеличивает контраст и яркость. Золотой отражатель: добавляет тёплые тона, используется для имитации закатного света.

Модель R-120180T — это именно рассеиватель (на просвет), а не обычный отражатель. Учтите это при выборе.