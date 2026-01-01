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Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см

Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см

Fotokvant
Артикул: DAN-2756

Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.

Описание

Fotokvant R-120180T – полупрозрачный отражатель на просвет 120x180 см

Fotokvant R-120180T (артикул DAN-2756) — это овальный рассеиватель (отражатель на просвет) размером 120×180 см. Используется для смягчения света при съёмке с естественным освещением на природе, а также в студии со вспышками и постоянным светом.

Полотно имеет полупрозрачную поверхность, которая рассеивает и уменьшает количество проходящего через него света. Это позволяет превратить жёсткий солнечный свет или направленный импульсный свет в мягкий, объёмный, без резких теней. Идеально для портретной, предметной и репортажной съёмки.

Ключевые особенности

  • Размер 120×180 см: достаточно большой для портретной съёмки в полный рост или групповых кадров, но при этом удобен в переноске благодаря складной конструкции.
  • Универсальность: работает на просвет (между источником света и объектом) для смягчения света, а также может использоваться для блокировки излишне яркого солнца.
  • Компактное хранение: в сложенном виде складывается в круг диаметром 54 см, легко помещается в сумку для отражателей или рюкзак.
  • Лёгкий вес: всего 1,35 кг — удобно носить с собой на съёмки и держать одной рукой при работе.
  • Качественный материал: прочная полупрозрачная ткань, устойчивая к многократному складыванию и воздействию солнца.

Технические характеристики

  • Размер в разложенном виде: 120×180 см
  • Размер в сложенном виде: диаметр 54 см
  • Вес: 1,35 кг
  • Тип поверхности: полупрозрачная (рассеивающая)
  • Форма: овальная
  • Каркас: стальной пружинный обод
  • Цвет полотна: белый/полупрозрачный

Как использовать отражатель на просвет

Основной способ: разместите отражатель между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки. Полотно пропускает свет, рассеивая его и делая тени более мягкими, а переходы света — плавными. Это особенно важно для портретов в яркий солнечный день.

Дополнительный способ: если солнце слишком яркое, используйте отражатель как экран, чтобы притенить объект. Он не даст глубоких теней, а свет станет более ровным и приятным.

Совет: для работы с отражателем на выезде удобно использовать ассистента или специальный держатель, который крепится на стойку (приобретаются отдельно).

Для каких задач подходит

  • Портретная съёмка на улице: смягчает жёсткий солнечный свет, создаёт красивые блики в глазах и на коже.
  • Студийная съёмка с импульсным светом: расширяет возможности управления светом, позволяет получить мягкий рисунок.
  • Предметная и макросъёмка: помогает убрать резкие тени от небольших источников света.
  • Крупные планы и групповые фото: большой размер отражателя позволяет равномерно осветить несколько человек или крупный предмет.

Преимущества модели R-120180T

  • Оптимальный размер: 120×180 см — самый популярный формат для профессиональных фотографов. Не слишком громоздкий, но достаточно большой для полноростовых портретов.
  • Лёгкая конструкция: вес 1,35 кг позволяет работать с отражателем одной рукой, не уставая.
  • Надёжный пружинный обод: выдерживает частые складывания и разворачивания, ткань не провисает.
  • Чехол в комплекте: отражатель поставляется с мягким чехлом для хранения и переноски.

Советы по уходу и хранению

  • После использования под дождем дайте отражателю полностью высохнуть, если он намок.
  • Складывайте его по инструкции (обычно в форме «восьмёрки») — не пытайтесь скрутить его насильно.
  • Храните в чехле в сухом месте, вдали от острых предметов, чтобы не повредить ткань.
  • При необходимости ткань можно аккуратно почистить мягкой влажной губкой, но не тереть и не использовать химические растворители.

Сравнение с отражателями других типов

  • На просвет (рассеиватель): смягчает свет, пропуская его через себя. Даёт мягкое, объёмное освещение.
  • Белый отражатель: отражает свет, не меняя цветовой температуры, создаёт мягкий заполняющий свет.
  • Серебряный отражатель: отражает свет более жёстко, увеличивает контраст и яркость.
  • Золотой отражатель: добавляет тёплые тона, используется для имитации закатного света.

Модель R-120180T — это именно рассеиватель (на просвет), а не обычный отражатель. Учтите это при выборе.

Комплектация

  • Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T
  • Чехол для хранения

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