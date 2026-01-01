Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см

Fotokvant R-120180T – полупрозрачный отражатель на просвет 120x180 см
Fotokvant R-120180T (артикул DAN-2756) — это овальный рассеиватель (отражатель на просвет) размером 120×180 см. Используется для смягчения света при съёмке с естественным освещением на природе, а также в студии со вспышками и постоянным светом.
Полотно имеет полупрозрачную поверхность, которая рассеивает и уменьшает количество проходящего через него света. Это позволяет превратить жёсткий солнечный свет или направленный импульсный свет в мягкий, объёмный, без резких теней. Идеально для портретной, предметной и репортажной съёмки.
Ключевые особенности
- Размер 120×180 см: достаточно большой для портретной съёмки в полный рост или групповых кадров, но при этом удобен в переноске благодаря складной конструкции.
- Универсальность: работает на просвет (между источником света и объектом) для смягчения света, а также может использоваться для блокировки излишне яркого солнца.
- Компактное хранение: в сложенном виде складывается в круг диаметром 54 см, легко помещается в сумку для отражателей или рюкзак.
- Лёгкий вес: всего 1,35 кг — удобно носить с собой на съёмки и держать одной рукой при работе.
- Качественный материал: прочная полупрозрачная ткань, устойчивая к многократному складыванию и воздействию солнца.
Технические характеристики
- Размер в разложенном виде: 120×180 см
- Размер в сложенном виде: диаметр 54 см
- Вес: 1,35 кг
- Тип поверхности: полупрозрачная (рассеивающая)
- Форма: овальная
- Каркас: стальной пружинный обод
- Цвет полотна: белый/полупрозрачный
Как использовать отражатель на просвет
Основной способ: разместите отражатель между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки. Полотно пропускает свет, рассеивая его и делая тени более мягкими, а переходы света — плавными. Это особенно важно для портретов в яркий солнечный день.
Дополнительный способ: если солнце слишком яркое, используйте отражатель как экран, чтобы притенить объект. Он не даст глубоких теней, а свет станет более ровным и приятным.
Совет: для работы с отражателем на выезде удобно использовать ассистента или специальный держатель, который крепится на стойку (приобретаются отдельно).
Для каких задач подходит
- Портретная съёмка на улице: смягчает жёсткий солнечный свет, создаёт красивые блики в глазах и на коже.
- Студийная съёмка с импульсным светом: расширяет возможности управления светом, позволяет получить мягкий рисунок.
- Предметная и макросъёмка: помогает убрать резкие тени от небольших источников света.
- Крупные планы и групповые фото: большой размер отражателя позволяет равномерно осветить несколько человек или крупный предмет.
Преимущества модели R-120180T
- Оптимальный размер: 120×180 см — самый популярный формат для профессиональных фотографов. Не слишком громоздкий, но достаточно большой для полноростовых портретов.
- Лёгкая конструкция: вес 1,35 кг позволяет работать с отражателем одной рукой, не уставая.
- Надёжный пружинный обод: выдерживает частые складывания и разворачивания, ткань не провисает.
- Чехол в комплекте: отражатель поставляется с мягким чехлом для хранения и переноски.
Советы по уходу и хранению
- После использования под дождем дайте отражателю полностью высохнуть, если он намок.
- Складывайте его по инструкции (обычно в форме «восьмёрки») — не пытайтесь скрутить его насильно.
- Храните в чехле в сухом месте, вдали от острых предметов, чтобы не повредить ткань.
- При необходимости ткань можно аккуратно почистить мягкой влажной губкой, но не тереть и не использовать химические растворители.
Сравнение с отражателями других типов
- На просвет (рассеиватель): смягчает свет, пропуская его через себя. Даёт мягкое, объёмное освещение.
- Белый отражатель: отражает свет, не меняя цветовой температуры, создаёт мягкий заполняющий свет.
- Серебряный отражатель: отражает свет более жёстко, увеличивает контраст и яркость.
- Золотой отражатель: добавляет тёплые тона, используется для имитации закатного света.
Модель R-120180T — это именно рассеиватель (на просвет), а не обычный отражатель. Учтите это при выборе.