Manfrotto 244ADPT38AR адаптер

Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 244ADPT38AR – алюминиевый адаптер для установки оборудования в штативное гнездо Easy Link 3/8" («папа»), крепление «мама» – 3/8". Поставляется с ключом для установки.
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Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Kupo KCP631 Baby Drop Down - адаптер под крепежную втулку Baby receiver и стержнь Baby pin.
Применяется на конце журавля-кронштейна для работы с осветительным прибором оснащенным крепежной втулкой Baby receiver и стержнем Baby pin.
Для фиксации осветительного прибора в неподвижном положении, под определенным углом на сгибе адаптера предусмотрен зажимной рычаг.
Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.