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Manfrotto 244ADPT38AR адаптер

Manfrotto 244ADPT38AR адаптер

Manfrotto
Артикул: OLE-0716

Manfrotto 244ADPT38AR – алюминиевый адаптер для установки оборудования в штативное гнездо Easy Link 3/8" («папа»), крепление «мама» – 3/8". Поставляется с ключом для установки.

Описание

Manfrotto 244ADPT38AR адаптер

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