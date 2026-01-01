Manfrotto 244ADPT38AR адаптер

Арт. NVF-9442

Kupo KCP631 Baby Drop Down - адаптер под крепежную втулку Baby receiver и стержнь Baby pin.

Применяется на конце журавля-кронштейна для работы с осветительным прибором оснащенным крепежной втулкой Baby receiver и стержнем Baby pin.

Для фиксации осветительного прибора в неподвижном положении, под определенным углом на сгибе адаптера предусмотрен зажимной рычаг.