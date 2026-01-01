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Kupo KCP631 Baby Drop Down адаптер

Kupo KCP631 Baby Drop Down адаптер

Kupo
Артикул: NVF-9442

Kupo KCP631 Baby Drop Down - адаптер под крепежную втулку Baby receiver и стержнь Baby pin.

Применяется на конце журавля-кронштейна для работы с осветительным прибором оснащенным крепежной втулкой Baby receiver и стержнем Baby pin.

Для фиксации осветительного прибора в неподвижном положении, под определенным углом на сгибе адаптера предусмотрен зажимной рычаг.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 3кг
  • Крепление - поворотный стандартный студийный палец 5/8", втулка 5/8",
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 0,62 кг

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