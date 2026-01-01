Характеристики:
- Максимальная нагрузка 3кг
- Крепление - поворотный стандартный студийный палец 5/8", втулка 5/8",
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 0,62 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP631 Baby Drop Down - адаптер под крепежную втулку Baby receiver и стержнь Baby pin.
Применяется на конце журавля-кронштейна для работы с осветительным прибором оснащенным крепежной втулкой Baby receiver и стержнем Baby pin.
Для фиксации осветительного прибора в неподвижном положении, под определенным углом на сгибе адаптера предусмотрен зажимной рычаг.
Характеристики:
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Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 210 6ND
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Коэффициент поглощения - 0,63
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