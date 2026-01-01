Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 015 адаптер 1/4" на 3/8". Адаптер специальный, внутренняя резьба 3/8" - внешняя 1/4". Такой адаптер пригодится для уменьшения внешней резьбы. Материал изготовления - латунь.
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Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Позволяет устанавливать на штативную резьбу студийные аксессуары - студийный моноблоки, COB-осветители и прочее.
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.