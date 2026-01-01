images
Manfrotto 015 адаптер 1/4" на 3/8"

Manfrotto 015 адаптер 1/4" на 3/8"

Manfrotto
Артикул: MTG-3068

Manfrotto 015 адаптер 1/4" на 3/8". Адаптер специальный, внутренняя резьба 3/8" - внешняя 1/4". Такой адаптер пригодится для уменьшения внешней резьбы. Материал изготовления - латунь.

Описание

Manfrotto 015 адаптер 1/4" на 3/8"

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Арт. NVF-6584
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

320 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-02L комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров латунь
Fotokvant FLH-KIT-02L комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров латунь
Fotokvant FLH-KIT-02L комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров латунь
Арт. DAN-1599
Fotokvant FLH-KIT-02L комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров латунь
Наличие
более 10 шт

Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".

Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь. 

850 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8&quot; на 1/4&quot; черный
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8&quot; на 1/4&quot; черный
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8&quot; на 1/4&quot; черный
Арт. DAN-8610
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный
Наличие
более 10 шт

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".

Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.

210 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4&quot;-3/8&quot; черный
Арт. DAN-8603
Fotokvant FLH-05-ALB переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 6 ч

Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".

Позволяет устанавливать на штативную резьбу студийные аксессуары - студийный моноблоки, COB-осветители и прочее.

-5 %180 ₽
170 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Арт. DAN-8606
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.

-12.5 %240 ₽
210 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8&quot; на 1/4&quot;
Арт. DAN-1593
Fotokvant FLH-50-BR адаптер-переходник латунный с 3/8" на 1/4"
Наличие
более 10 шт

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".

Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.

210 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Арт. NVF-3192
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

320 ₽
В корзину

Видео

Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.