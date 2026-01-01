Характеристики:
- Материал латунь
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-115 Double Ended Spigot адаптер 5/8"
Двусторонний студийный палец 5/8" (16мм) с одной стороны оборудован внешней резьбой 1/4"-20, обеспечивающий совместимость аксессуарами под резьбу 1/4". Подходит для установки в Convi Clamp или любое оборудование с втулкой 5/8".
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo CL-40MKB 40"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (100 см) и 1 головка 2,5" grip head.
Страховочный тросик Kupo SW-03, длина - 100 см.
Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Kupo KSCB02 Quick Release Camera Plate - быстросъемная площадка для крепления камеры к штативу.
Снизу на площадке предусмотрена стандартная резьба 3/8" и прикреплена переходная втулка 1/4", обеспечивающая совместимость с держателями для вспышек, штативами, стойками для осветительных приборов, зажимами Convi clamp и т.д.
Также на ней предусмотрен предохранительный фиксатор, предотвращающий самопроизвольную разблокировку.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-51 с 1/4 на 3/8 дюйма.
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы 1/4 дюйма (мама) на резьбу 3/8 дюйма (папа). Материал - алюминий.