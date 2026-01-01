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KUPO KS-115 Double Ended Spigot адаптер 5/8"

KUPO KS-115 Double Ended Spigot адаптер 5/8"

Kupo
Артикул: OLE-1538

KUPO KS-115 Double Ended Spigot адаптер 5/8"

Двусторонний студийный палец 5/8" (16мм) с одной стороны оборудован внешней резьбой 1/4"-20, обеспечивающий совместимость  аксессуарами под резьбу 1/4". Подходит для установки в Convi Clamp или любое оборудование с втулкой 5/8".

Описание

Характеристики:

  • Материал латунь

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