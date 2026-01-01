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KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot адаптер универсальный 5/8

KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot адаптер универсальный 5/8

Kupo
Артикул: DAN-4583

Универсальный адаптер KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot 5/8".

Универсальный штифт-адаптер 5/8" с внешней резьбой 3/8" (16 мм) и 1/4" (20 мм). Материал - латунь. 

Описание

KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot адаптер универсальный 5/8

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