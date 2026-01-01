KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot адаптер универсальный 5/8

Manfrotto 047-2 – алюминиевый двухсекционный сердечник для рулонных фонов. Используется, как дополнительная жесткая основа для фонов. Диаметр, мм – 50. Длина, см – 275.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальный адаптер KUPO KS-017 Universal Adapter Spigot 5/8".
Универсальный штифт-адаптер 5/8" с внешней резьбой 3/8" (16 мм) и 1/4" (20 мм). Материал - латунь.
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Manfrotto 047-2 – алюминиевый двухсекционный сердечник для рулонных фонов. Используется, как дополнительная жесткая основа для фонов. Диаметр, мм – 50. Длина, см – 275.
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.
Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.
KUPO 20” extension grip arm black – удлинительный кронштейн.
Изготовлен из алюминиевого сплава. Используется для установки на студийные стойки. Длина, мм – 500. Цвет – черный. Вес - 1.1 кг. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Трехсекционная быстроразборная стойка Kupo CL-20MB 20" C-Stand.
C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения. Цвет - черный.
KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим Маттеллини 9" 23 см. Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.