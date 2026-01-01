Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек

Тубус Grifon SN3030 для накамерных фотовспышек
Grifon SN3030 — это компактный световой модификатор для накамерной вспышки, предназначенный для создания направленного, акцентного света с четкими границами светового пятна. Он представляет собой тубус из светоотражающей ткани с белым внутренним покрытием, который надевается на голову вспышки.
Основные характеристики
- Тип: Световой модификатор (тубус, snoot) для накамерной вспышки.
- Крепление: Универсальное, с помощью ремешка на липучке, подходит для большинства накамерных вспышек.
- Внутренняя поверхность: Белая отражающая ткань для эффективного направления света.
Для чего используется
Тубус Grifon SN3030 позволяет создавать узкий, сфокусированный пучок света, что открывает широкие творческие возможности по использованию накамерной вспышки:
- Акцентный свет: Подсветка отдельных деталей объекта или модели.
- Световой рисунок: Создание четких теней и графичных световых пятен.
- Фоновые эффекты: Проекция света на фон для создания цветных или текстурных пятен.
- Имитация света: Воспроизведение эффекта луча света (например, от окна или фонарика).
Особенности конструкции
Благодаря гибкой конструкции и ремешку на липучке, тубус быстро устанавливается на вспышку и надежно фиксируется. Компактные размеры позволяют легко хранить и транспортировать его в сумке с камерой.