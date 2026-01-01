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Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: MTG-2282

Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма. Предназначена для легкого крепления дополнительного оборудвания на штативы и стойки с данной резьбой.

Описание

Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма

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