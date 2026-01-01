Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма. Предназначена для легкого крепления дополнительного оборудвания на штативы и стойки с данной резьбой.
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Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
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