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Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"
Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"
Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"

Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"

Fotokvant
Артикул: DAN-7806

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-86 с 1/4" на 3/8".

Адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма и оборудования с резьбой 3/8 дюйма (мама). 

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