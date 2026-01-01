Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"

Артикул: DAN-7806

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-86 с 1/4" на 3/8".

Адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма и оборудования с резьбой 3/8 дюйма (мама).