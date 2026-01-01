Fotokvant FLH-51-AL адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8"

Аналоги:
Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-86 с 1/4" на 3/8".
Адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма и оборудования с резьбой 3/8 дюйма (мама).
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Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.
Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 1/4" (папа) и 3/8" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 15 г. Изготовлен из стали.
Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8".
Адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-91-ST винт 1/4 дюйма из нержавеющей стали.
Используется для крепления камеры на штативную площадку (подходит для площадок manfrotto). Максимальная нагрузка – 5 кг. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – нержавейка.