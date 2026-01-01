Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 24 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт.

Панель состоит из 120 светодиодов, способных выдавать температуру 5500±200 K. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой от 10 до 100 процентов мощности. Мощность светового потока составляет 2500 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей и коэффициентом преобразования электроэнергии в свет 85.

Кроме видео и фотосъемки кольцевой осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit пользуется успехом у моделей, которые наносят под его светом профессиональный макияж перед зеркалом.

Наличие удобной ручки позволяет держать осветитель в руке и производить съемку в динамике, а также оперативно устанавливать на металлические ножки для работы в статике, например, укрепив на столе.

Характеристики: