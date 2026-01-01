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Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт
Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт
Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт
Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт

Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт

Fotokvant
Артикул: DAN-2752

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.

Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 24 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт.

Панель состоит из 120 светодиодов, способных выдавать температуру 5500±200 K. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой от 10 до 100 процентов мощности. Мощность светового потока составляет 2500 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей и коэффициентом преобразования электроэнергии в свет 85.

Кроме видео и фотосъемки кольцевой осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit пользуется успехом у моделей, которые наносят под его светом профессиональный макияж перед зеркалом.

Наличие удобной ручки позволяет держать осветитель в руке и производить съемку в динамике, а также оперативно устанавливать на металлические ножки для работы в статике, например, укрепив на столе.

Характеристики:

  • источник освещения - 120 LED-светодиодов
  • питание - от сети
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 5500K
  • яркость - 2500 Лм
  • вес - 2 кг
  • диаметр внешний - 40 см
  • диаметр внутренний - 20 см

Комплектация

  • Осветитель кольцевой.
  • Зеркало.
  • Крепление настольное.
  • Сетевой адаптер.

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