images
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 75х150 см

Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 75х150 см

Grifon
Артикул: FTR-1385

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.

Описание

Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 75х150 см

Комплектация

 

Полезные ссылки:

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Арт. NVF-2944
Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.

Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.

13 800 ₽
В корзину
Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-2308
Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SFUV-4040 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.

4 140 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 40х180 см
Арт. FTR-1379
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 40х180 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 40180 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-40180 40х180 см.

2 300 ₽
В корзину
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Арт. DAN-5604
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Мини штатив Phottix (99913) MT-one.

Компактный штатив для смартфона - держатель и портативный штатив 2 в 1. Подходит для устройств размером от 2,2 до 3,5 дюймов. Цвет - черный. Вес - 150 грамм.

1 150 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Арт. DAN-8602
Fotokvant FLH-06-ALB винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма алюминиевый черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

-5 %220 ₽
200 ₽
В корзину
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Арт. MTG-0880
QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

QZSD Q1730 штатив 172 см с видеоголовой.  

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

2 730 ₽
В корзину

Видео

Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера