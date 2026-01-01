Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип датчика изображения 35,9 x 24 мм, CMOS

Эффективные пиксели п рибл. 26,2 мегапикселя

Общее количество пикселей п рибл. 27,1 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Встроенная система очистки EOS

Тип процессора DIGIC 8

Крепление объектива RF (объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R, адаптера крепления EF-EOS R с кольцом управления или адаптера крепления EF-EOS R со вставным фильтром; несовместимо с объективами EF-M)

Автофокусировка - Система обнаружения разности фаз с помощью датчика изображения (Dual Pixel CMOS AF)

Рабочий диапазон автофокусировки EV -5 – 18 (при 23 °C и ISO 100)

Режимы AF Покадровая, Servo AF (следящая автофокусировка)

Режимы замера экспозиции В режиме реального времени с датчиком изображения, замер по 384 зонам (24x16)

Диапазон замера яркости EV -3 – 20 (при 23° C, ISO 100, с оценочным замером)

Компенсация экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (может использоваться совместно с брекетингом автоэкспозиции)

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400.

Фокальный затвор с электронным управлением

Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы, Пользовательский баланс белого

0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED к оличество точек 2,36 млн точек

Вынесенная окулярная точка п рибл. 22 мм (от центра окулярной линзы)

Просмотр глубины резкости с помощью настраиваемой кнопки

Шторка окуляра

ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек

Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер

X-синхронизация 1/180 с

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени со вспышками Speedlite серии EX

Брекетинг экспозиции вспышки с совместимой внешней вспышкой

Синхронизация по второй шторке Да, со вспышкой Speedlite

Разъем «Горячий башмак»

Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышкам и

Режимы работы затвора - п окадровая, серийная H, серийная L, автоспуск (2 сек. + пульт ДУ, 10 сек. + пульт ДУ, непрерывный)

Серийная съемка м акс.: прибл. 5 кадров/сек., скорость сохраняется до полного заполнения карты памяти (JPEG) или до достижения 50 изображений RAW. Макс. 4 кадра/сек. при следящей автофокусировке.

Режим Live View

Электронный видоискатель с датчиком с о хват ом п рибл. 100%

Формат фотоснимка: JPEG; RAW: RAW, C-RAW (14-битный, оригинальный RAW-файл третьей версии от Canon)

Одновременная запись RAW+JPEG - возможна любая комбинация форматов RAW + JPEG

Размер изображения JPEG: Соотношение сторон 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1), 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1,6x (обрезка) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600; Соотношение сторон 4:3 (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600; Соотношение сторон 16:9 (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344; Соотношение сторон 1:1 (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600

Формат видеофайлов EOS Movie: Объективы RF/EF: 4K, Full HD, HD. Объективы EF-S: 4K или HD. MPEG4 AVC/H.264 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: AAC

Продолжительность видеозаписи 4K и Full HD — макс. п родолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карты памяти exFAT SDXC.

Встроенные стереофонические микрофоны (48 кГц, 16 бит x 2 канала)

Система Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц и отслеживанием автофокусировки, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF), непрерывная фокусировка на глазах, ручная фокусировка с усилением контуров

Тип карты памяти 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-II

Литий-ионный аккумулятор LP-E17 (входит в комплект)

Продолжительность работы от аккумулятора п рибл. 250кадров (при 23°C)

Индикатор заряда аккумулятора 4 уровня + процентное значение заряда

Источники питания и зарядные устройства - з арядное устройство LC-E17E (в комплекте), сетевой адаптер AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E18, комплект сетевого питания ACK-E18, адаптер питания USB PD-E1

GPS-приемник GP-E2