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Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Canon
Артикул: OLE-1723

Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.

Описание

Характеристики:

  • Тип датчика изображения 35,9 x 24 мм, CMOS
  • Эффективные пиксели прибл. 26,2 мегапикселя
  • Общее количество пикселей прибл. 27,1 мегапикселя
  • Соотношение сторон 3:2
  • Встроенная система очистки EOS
  • Тип процессора DIGIC 8
  • Крепление объектива RF (объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R, адаптера крепления EF-EOS R с кольцом управления или адаптера крепления EF-EOS R со вставным фильтром; несовместимо с объективами EF-M)
  • Автофокусировка - Система обнаружения разности фаз с помощью датчика изображения (Dual Pixel CMOS AF)
  • Рабочий диапазон автофокусировки EV -5 – 18 (при 23 °C и ISO 100)
  • Режимы AF Покадровая, Servo AF (следящая автофокусировка)
  • Режимы замера экспозиции В режиме реального времени с датчиком изображения, замер по 384 зонам (24x16)
  • Диапазон замера яркости EV -3 – 20 (при 23° C, ISO 100, с оценочным замером)
  • Компенсация экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (может использоваться совместно с брекетингом автоэкспозиции)
  • Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Чувствительность ISO Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400.
  • Фокальный затвор с электронным управлением
  • Выдержка 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки).
  • Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы, Пользовательский баланс белого
  • 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED количество точек 2,36 млн точек
  • Вынесенная окулярная точка прибл. 22 мм (от центра окулярной линзы)
  • Просмотр глубины резкости с помощью настраиваемой кнопки
  • Шторка окуляра
  • ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек
  • Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер
  • X-синхронизация 1/180 с
  • Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени со вспышками Speedlite серии EX
  • Брекетинг экспозиции вспышки с совместимой внешней вспышкой
  • Синхронизация по второй шторке Да, со вспышкой Speedlite
  • Разъем «Горячий башмак»
  • Совместимость со внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
  • Режимы работы затвора - покадровая, серийная H, серийная L, автоспуск (2 сек. + пульт ДУ, 10 сек. + пульт ДУ, непрерывный)
  • Серийная съемка макс.: прибл. 5 кадров/сек., скорость сохраняется до полного заполнения карты памяти (JPEG) или до достижения 50 изображений RAW. Макс. 4 кадра/сек. при следящей автофокусировке.
  • Режим Live View
  • Электронный видоискатель с датчиком с охватом прибл. 100%
  • Формат фотоснимка: JPEG; RAW: RAW, C-RAW (14-битный, оригинальный RAW-файл третьей версии от Canon)
  • Одновременная запись RAW+JPEG - возможна любая комбинация форматов RAW + JPEG
  • Размер изображения JPEG: Соотношение сторон 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1), 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1,6x (обрезка) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600; Соотношение сторон 4:3 (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600; Соотношение сторон 16:9 (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344; Соотношение сторон 1:1 (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600
  • Формат видеофайлов EOS Movie: Объективы RF/EF: 4K, Full HD, HD. Объективы EF-S: 4K или HD. MPEG4 AVC/H.264 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: AAC
  • Продолжительность видеозаписи 4K и Full HD — макс. продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании карты памяти exFAT SDXC.
  • Встроенные стереофонические микрофоны (48 кГц, 16 бит x 2 канала)
  • Система Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц и отслеживанием автофокусировки, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF), непрерывная фокусировка на глазах, ручная фокусировка с усилением контуров
  • Тип карты памяти 1x SD/SDHC/SDXC и UHS-II
  • Литий-ионный аккумулятор LP-E17 (входит в комплект)
  • Продолжительность работы от аккумулятора прибл. 250кадров (при 23°C)
  • Индикатор заряда аккумулятора 4 уровня + процентное значение заряда
  • Источники питания и зарядные устройства - зарядное устройство LC-E17E (в комплекте), сетевой адаптер AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E18, комплект сетевого питания ACK-E18, адаптер питания USB PD-E1
  • GPS-приемник GP-E2
  • Вес 440 гр.

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