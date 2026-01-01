images
images
images
Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200
Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200
Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200

Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200

Raylab
Артикул: DAN-9700



Аккумулятор Raylab RL-LPE12 850 мАч для Canon.  Надежный и качественный источник питания, подобный Canon LP-E12. Емкость - 850 мАч. 

Совместим с камерами фирмы Canon EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200. 

Описание

Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Арт. NVF-8856
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Арт. OLE-1723
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Наличие
в наличии 1-3 шт

Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.

76 200 ₽
В корзину

Видео

Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Раймон Депардон — гениальный фотограф и режиссер
Раймон Депардон — гениальный фотограф и режиссер
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.