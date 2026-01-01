Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200

Арт. OLE-1723

Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.

