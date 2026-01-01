Raylab RL-LPE12 аккумулятор 850 мАч (для EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200

Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Raylab RL-LPE12 850 мАч для Canon. Надежный и качественный источник питания, подобный Canon LP-E12. Емкость - 850 мАч.
Совместим с камерами фирмы Canon EOS M, EOS 100D, EOSM2, EOS M100, M50, M10, M200, SX70, 200.
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Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.