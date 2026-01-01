Godox Ving V850III вспышка накамерная

Накамерная вспышка Godox Ving V850III
Godox Ving V850III — это мощная ручная накамерная вспышка, предназначенная для фотографов, которым требуется гибкость и высокая производительность. Модель предлагает широкие возможности для творческой работы со светом как в студии, так и на выездных съемках.
Основные технические характеристики
- Ведущее число: GN 60 (при ISO 100, фокусное расстояние 200 мм).
- Мощность: 76 Вт·с.
- Угол охвата (зум): Ручная регулировка от 20 до 200 мм.
- Поворот и наклон головки:
• По горизонтали: 0° – 330°.
• По вертикали: -7° – 120°.
- Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
- Батарея: 7.2 В, 2600 мАч (Li-ion).
• Время перезарядки: ~1.5 с.
• Количество импульсов на полной мощности: ~450.
Ключевые особенности и преимущества
- Встроенная беспроводная система 2.4G: Вспышка работает как передатчик и приемник в системе Godox X, что позволяет управлять другими вспышками на расстоянии до 100 м. Поддерживается 32 канала и 5 групп для сложных многоламповых схем.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): При использовании с внешним триггером Godox X позволяет синхронизироваться на выдержках до 1/8000 с.
- Регулировка мощности: 22 ступени в диапазоне от 1/1 до 1/128.
- Улучшенный литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает быструю перезарядку и совместим с батареями от вспышек Godox V1 и V860III.
- Интуитивное управление: Обновленная панель управления с ЖК-дисплеем и диском выбора обеспечивает простой и точный контроль.
Для чего используется
Вспышка предназначена для широкого круга задач, где требуется мобильное и мощное освещение:
- Репортажная и свадебная съемка: Быстрая перезарядка и высокая мощность позволяют не упускать важные моменты.
- Студийная и портретная фотография: Возможность работы в качестве ведущей и ведомой вспышки для организации сложного света.
- Креативная съемка: Широкий угол поворота головки позволяет использовать отраженный свет для создания мягкого освещения.
- Съемка на выезде: Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу.