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-10 %
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная
Godox Ving V850III вспышка накамерная

Godox Ving V850III вспышка накамерная

Godox
Артикул: DAN-8810

Вспышка Godox Ving V850III получила ряд усовершенствований для более эффективной и удобной работы, что позволяет вам по-новому взаимодействовать со светом. Унаследовав от V850II принцип ручного управления, V850III позволяет испытать неограниченные возможности работы с накамерной вспышкой, получая при этом качественный результат.

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V850III

Godox Ving V850III — это мощная ручная накамерная вспышка, предназначенная для фотографов, которым требуется гибкость и высокая производительность. Модель предлагает широкие возможности для творческой работы со светом как в студии, так и на выездных съемках.

Основные технические характеристики

  • Ведущее число: GN 60 (при ISO 100, фокусное расстояние 200 мм).
  • Мощность: 76 Вт·с.
  • Угол охвата (зум): Ручная регулировка от 20 до 200 мм.
  • Поворот и наклон головки:
    • По горизонтали: 0° – 330°.
    • По вертикали: -7° – 120°.
  • Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
  • Батарея: 7.2 В, 2600 мАч (Li-ion).
    • Время перезарядки: ~1.5 с.
    • Количество импульсов на полной мощности: ~450.

Ключевые особенности и преимущества

  • Встроенная беспроводная система 2.4G: Вспышка работает как передатчик и приемник в системе Godox X, что позволяет управлять другими вспышками на расстоянии до 100 м. Поддерживается 32 канала и 5 групп для сложных многоламповых схем.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): При использовании с внешним триггером Godox X позволяет синхронизироваться на выдержках до 1/8000 с.
  • Регулировка мощности: 22 ступени в диапазоне от 1/1 до 1/128.
  • Улучшенный литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает быструю перезарядку и совместим с батареями от вспышек Godox V1 и V860III.
  • Интуитивное управление: Обновленная панель управления с ЖК-дисплеем и диском выбора обеспечивает простой и точный контроль.

Для чего используется

Вспышка предназначена для широкого круга задач, где требуется мобильное и мощное освещение:

  • Репортажная и свадебная съемка: Быстрая перезарядка и высокая мощность позволяют не упускать важные моменты.
  • Студийная и портретная фотография: Возможность работы в качестве ведущей и ведомой вспышки для организации сложного света.
  • Креативная съемка: Широкий угол поворота головки позволяет использовать отраженный свет для создания мягкого освещения.
  • Съемка на выезде: Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу.

Комплектация

  • Вспышка Godox Ving V850III — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор — 1 шт.
  • Зарядное устройство с кабелем — 1 шт.
  • Мини-подставка — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.

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