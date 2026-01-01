Godox Ving V850III вспышка накамерная

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V850III

Godox Ving V850III — это мощная ручная накамерная вспышка, предназначенная для фотографов, которым требуется гибкость и высокая производительность. Модель предлагает широкие возможности для творческой работы со светом как в студии, так и на выездных съемках.

Основные технические характеристики

Ведущее число: GN 60 (при ISO 100, фокусное расстояние 200 мм).

GN 60 (при ISO 100, фокусное расстояние 200 мм). Мощность: 76 Вт·с.

76 Вт·с. Угол охвата (зум): Ручная регулировка от 20 до 200 мм.

Ручная регулировка от 20 до 200 мм. Поворот и наклон головки:

• По горизонтали: 0° – 330°.

• По вертикали: -7° – 120°.

• По горизонтали: 0° – 330°. • По вертикали: -7° – 120°. Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.

1/300 – 1/20000 с. Батарея: 7.2 В, 2600 мАч (Li-ion).

• Время перезарядки: ~1.5 с.

• Количество импульсов на полной мощности: ~450.

Ключевые особенности и преимущества

Встроенная беспроводная система 2.4G: Вспышка работает как передатчик и приемник в системе Godox X, что позволяет управлять другими вспышками на расстоянии до 100 м. Поддерживается 32 канала и 5 групп для сложных многоламповых схем.

Вспышка работает как передатчик и приемник в системе Godox X, что позволяет управлять другими вспышками на расстоянии до 100 м. Поддерживается 32 канала и 5 групп для сложных многоламповых схем. Высокоскоростная синхронизация (HSS): При использовании с внешним триггером Godox X позволяет синхронизироваться на выдержках до 1/8000 с.

При использовании с внешним триггером Godox X позволяет синхронизироваться на выдержках до 1/8000 с. Регулировка мощности: 22 ступени в диапазоне от 1/1 до 1/128.

22 ступени в диапазоне от 1/1 до 1/128. Улучшенный литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает быструю перезарядку и совместим с батареями от вспышек Godox V1 и V860III.

Обеспечивает быструю перезарядку и совместим с батареями от вспышек Godox V1 и V860III. Интуитивное управление: Обновленная панель управления с ЖК-дисплеем и диском выбора обеспечивает простой и точный контроль.

Для чего используется

Вспышка предназначена для широкого круга задач, где требуется мобильное и мощное освещение: