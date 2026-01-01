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Fujimi FRSU-5867 переходное повышающее кольцо Step-Up 58-67 мм

Fujimi FRSU-5867 переходное повышающее кольцо Step-Up 58-67 мм

Fujimi
Артикул: DAN-5717

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5867 Step-Up 58-67 мм.

Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 67 мм на объективах с резьбой 58 мм. Изготовлено из металла.

Описание

Fujimi FRSU-5867 переходное повышающее кольцо Step-Up 58-67 мм

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