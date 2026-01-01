Fujimi FRSU-5867 переходное повышающее кольцо Step-Up 58-67 мм

Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5867 Step-Up 58-67 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 67 мм на объективах с резьбой 58 мм. Изготовлено из металла.
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Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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