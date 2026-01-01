Fujimi FRSU-6777 переходное повышающее кольцо Step-Up 67-77 мм

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-6777 Step-Up 67-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 67 мм. Изготовлено из металла.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-4952 Step-Up 49-52 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 49 мм. Изготовлено из металла.
Нейтрально-серый фильтр Hoya ND32 PRO 77 мм.
Фильтр предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Диаметр - 77 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 62-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 62-77 мм.