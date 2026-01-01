images
images
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм

Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм

Fujimi
Артикул: DAN-1328

Fujimi FCRH67 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Бленда складная и имеет три степени раскрытия. При наименьшем раскрытии бленда обеспечивает затенение для объективов 28 мм (в формате полнокадровой) и 18 мм (с датчиком формата APS-C), без виньетирования.

При среднем раскрытии бленда затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра) и 35 мм (с APS-C).

В полностью раскрытом состоянии она затеняет объективы 70 мм и более (формат полного кадра), а также 55 мм (с APS-C).

Бленда прикрепляется к объективу камеры при помощи резьбового внутреннего кольца. Может использоваться с крышкой, имеющей центральную фиксацию.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Арт. NVF-9076
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.

210 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 49-52 повышающее кольцо для фильтров 49-52 мм
Арт. NVF-8738
Fotokvant LADU 49-52 повышающее кольцо для фильтров 49-52 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LADU 49-52 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 49-52.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. 

250 ₽
В корзину
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 67 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 67 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 67 мм светофильтр нейтрально-серый
Арт. DAN-8168
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 67 мм светофильтр нейтрально-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется.Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

5 100 ₽
В корзину
Fotokvant LADD 55-52 понижающее кольцо 55-52 мм
Fotokvant LADD 55-52 понижающее кольцо 55-52 мм
Fotokvant LADD 55-52 понижающее кольцо 55-52 мм
Арт. DAN-2416
Fotokvant LADD 55-52 понижающее кольцо 55-52 мм
Наличие
более 10 шт

Понижающее кольцо Fotokvant LADD 55-52, диаметры 55-52 мм.

Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 55 мм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Арт. NVF-9079
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

590 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-55-Clean крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Clean крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Clean крышка для объектива 55 мм
Арт. NVF-9073
Fotokvant CAP-55-Clean крышка для объектива 55 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину

Видео

Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.