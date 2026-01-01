images
Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм

Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм

Fujimi
Артикул: MTG-0582

Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм. 

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

Описание

Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм
Арт. MTG-0583
Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм. 

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

250 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Арт. NVF-9076
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.

210 ₽
В корзину
Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм
Арт. MTG-0580
Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм. 

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

190 ₽
В корзину

Видео

Юрий Абрамочкин - &quot;деликатный профи&quot; репортажной съемки
Юрий Абрамочкин - "деликатный профи" репортажной съемки
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.