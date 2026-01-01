Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLC-F67 крышка для объективов с центральной фиксацией 67 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Fujimi FJLC-F58 крышка для объективов с центральной фиксацией 58мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.