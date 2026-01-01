Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro объектив

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и плавной работы автофокуса.
Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
Широкая диафрагма F1.8 дополняется технологией стабилизации изображения Dual Sensing IS, которая позволяет фотографам снимать без смаза из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Объектив обеспечивает увеличение в макрорежиме до 1:2, что дает возможность создавать фотографии с мельчайшей детализацией объектов и текстур.
Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий, жанра, архитектуры, репортажной съемки, а также в режиме маркосъемки.
Характеристики:
- Размер изображения полнокадровые камеры
- Число лепестков диафрагмы - 9
- Минимальная диафрагма -22
- Максимальное увеличение (х) - 0,5
- Привод автофокусировки - STM
- Оптическая стабилизация изображения - 5 ступеней
- Крепление RF
- Диаметр фильтра - 52 мм
- Вес - 305 гр.