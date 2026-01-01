Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый

Внутренние размеры:
- высота: 9.7см
- ширина низа: 9 см
- ширина верха: 11.5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-XXL для объектива.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив длиннофокусного формата. Размер - 9х18 см. Цвет - черный с красным.
Внутренние размеры:
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Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
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Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Fotokvant CAP-E-mount - крышка задняя для объектива Sony.
Крышка изготовлена из пластика. Подходит к объективам Sony E10-18/4; E16-50/3.5-5.6; E16/2.8; E18-55/3.5-5.6; E18-200/3.5-6.3; E20/2.8; E30/3.5 М; E35/1.8; E50/1.8; E55-210/4.5-6.3; E PZ18-105/4
FE24-70/4; FE24-240/3.5-6.3; FE28-70/3.5-5.6; FE28/2; FE35/1.4; FE35/2.8;
FE55/1.8; FE70-200/4; FE90/2.8 М; FE PZ28-135/4; FE16-35/4; E16-70/4.
Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.