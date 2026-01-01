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Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый

Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый

Fotokvant
Артикул: DAN-3920

Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-XXL для объектива.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив длиннофокусного формата. Размер - 9х18 см. Цвет - черный с красным.

Описание

Внутренние размеры:

  • высота: 9.7см
  • ширина низа: 9 см
  • ширина верха: 11.5 см

Комплектация

  • Fotokvant BCLR-XXL чехол для объектива неопреновый - 1 шт.

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FE24-70/4; FE24-240/3.5-6.3; FE28-70/3.5-5.6; FE28/2; FE35/1.4; FE35/2.8;

FE55/1.8; FE70-200/4; FE90/2.8 М; FE PZ28-135/4; FE16-35/4; E16-70/4.

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