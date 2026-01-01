Fujimi FBHB-45 бленда для объективов AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II

Гибкий держатель Falcon Eyes PhoneHolder 160F для смартфона.
Держатель для смартфона шириной от 56 до 86 см. Оборудован подпружиненной лапкой, шаровым креплением, гибкой штангой, разъемом для холодного башмака и гнездо под винт 1/4". Вес - 0,1 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBHB-45 для объективов Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II.
Бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR и AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II.
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Гибкий держатель Falcon Eyes PhoneHolder 160F для смартфона.
Держатель для смартфона шириной от 56 до 86 см. Оборудован подпружиненной лапкой, шаровым креплением, гибкой штангой, разъемом для холодного башмака и гнездо под винт 1/4". Вес - 0,1 кг.
Монопод QZSD Q120.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant LAD AI-55 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 55 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.
Переходник Fujimi FJAR-42NF для объектива M42-Nikon.
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Переходник изготовлен из алюминия.
Профессиональный штатив QZSD Q620 с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 177 см. Минимальная высота - 62 см. Материал - алюминий. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.