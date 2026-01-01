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Fujimi FBHB-45 бленда для объективов AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II

Fujimi FBHB-45 бленда для объективов AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II

Fujimi
Артикул: DAN-5674

Бленда Fujimi FBHB-45 для объективов Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II.

Бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR и AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II. 

Описание

Fujimi FBHB-45 бленда для объективов AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II

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