Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм

Арт. DAN-1316

Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.

Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.