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-10 %
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8856

Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.

Описание

Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм

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