Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.
Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.
Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.
Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.