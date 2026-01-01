Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D

Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Наглазник Fujimi FEC-EF для фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
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Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Фотозонт Fotokvant U-50T, белый на просвет, диаметр - 50 см.
Зонт позволяет получить мягкий
Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.
Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.