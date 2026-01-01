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Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D

Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D

Fujimi
Артикул: DAN-5700

Наглазник Fujimi FEC-EF для фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

Описание

Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D

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