Fujimi FBEW-54 бленда для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBEW-54 для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
Бленда применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Изготовлена из высококачественного пластика. Тип крепления - байонет.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
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