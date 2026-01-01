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Fujimi FBEW-54 бленда для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Fujimi FBEW-54 бленда для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Fujimi FBEW-54 бленда для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Fujimi
Артикул: DAN-3309

Бленда Fujimi FBEW-54 для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Бленда применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Изготовлена из высококачественного пластика. Тип крепления - байонет.


Описание

Fujimi FBEW-54 бленда для Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

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