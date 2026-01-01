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Fujimi FBES-71 II бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.4 USM

Fujimi FBES-71 II бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.4 USM

Fujimi
Артикул: MTG-0572

Fujimi FBES-71 II бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.4 USM.

Бленда FUJIMI способна защитить линзы от не- желательных отпечатков пальцев или повреждения передней линзы объектива. Она уберегает от случайных прикосновений и царапин, т.к. при использовании бленды надо очень постараться, чтобы достать до передней линзы. Также бленда FUJIMI может служить дополнительный защитой от других нежелательных механических воздействий. Помогает уберечь линзу от паразитной засветки, которая сопровождается уменьшением контраста и появлением световых “зайцев“ – внутренних переотражений. С блендой FUJIMI цвета выглядят намного богаче и глубже. Возрастает контраст и равномерность освещения. Почти гарантированно отсутствие паразитных бликов.

Описание

Fujimi FBES-71 II бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.4 USM

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