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Phottix 54684 Snap-on LC-62 крышка для объектива Nikon 62 мм
Phottix 54684 Snap-on LC-62 крышка для объектива Nikon 62 мм

Phottix 54684 Snap-on LC-62 крышка для объектива Nikon 62 мм

Phottix
Артикул: DAN-3624

Крышка Phottix (54684) Snap-on LC-62 для объектива Nikon, диаметром - 62 мм.

Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр - 62 мм.

Описание

Phottix 54684 Snap-on LC-62 крышка для объектива Nikon 62 мм

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