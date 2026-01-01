Fotokvant CAP-82-Nikon крышка для объектива 82 мм

Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
Комплектуется
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-82-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 82 мм.
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Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
Комплектуется
Fotokvant CAP-72-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 72 мм.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-86-Clean диаметр 86 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 86 мм.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Fotokvant CAP-55-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant NVF-8863 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 49 мм.