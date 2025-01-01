images
Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см

Grifon
Артикул: FTR-950

Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.

Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

