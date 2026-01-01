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-10 %
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм

Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8855

Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.

Описание

Крышка Fotokvant CAP-52-Canon для объектива

Крышка Fotokvant CAP-52-Canon (арт. NVF-8855) — это надежная защита передней линзы вашего объектива. Она предотвращает попадание пыли, влаги, песка и случайных царапин, что особенно важно при транспортировке или хранении фотоаппарата.

Ключевые особенности:

  • Посадочный диаметр: 52 мм.
  • Совместимость: подходит для всех объективов Canon с резьбой под фильтр 52 мм (например, Canon EF 50mm f/1.8 STM, Canon EF-S 24mm f/2.8 STM).
  • Тип: центральная крышка с фиксацией по бокам (“пинцетного” типа).
  • Материал: ударопрочный пластик черного цвета.
  • Легко надевается и снимается, не мешает использованию бленды.

Вопросы и ответы:

  • Подходит ли крышка на объектив Canon 18-55mm?
    • Нет, для стандартного китового объектива Canon EF-S 18-55mm используется крышка диаметром 58 мм. Данная модель предназначена для объективов с резьбой 52 мм. Данный размер указан на переднем ободке объектива
  • В чем преимущество «пинцетных» крышек?
    • Вы можете снять крышку, даже если на объективе надета глубокая бленда, просто сжав её с боков.

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