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Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм

Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-2310

Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм.  Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. 

Описание

Fotokvant CAPII-72-Sony крышка для объектива 72 мм

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