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Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 штативное кольцо для объектива Canon
Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 штативное кольцо для объектива Canon
Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 штативное кольцо для объектива Canon

Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 штативное кольцо для объектива Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-7768

Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 – штативное кольцо с лапкой для объективов Canon.
Помогает установить и легко сбалансировать на штативе камеру совместно с тяжелым и длинным объективом, который, как правило, перевешивает камеру вперед.

Описание

Характеристики:

  • диаметр кольца, мм – 68,5
  • ширина кольца, мм – 17,8
  • толщина материала, мм – 6,1
  • цвет кольца – черный
  • крепление для штатива – 1/4"
  • материал – металл

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