Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 штативное кольцо для объектива Canon

Характеристики:
- диаметр кольца, мм – 68,5
- ширина кольца, мм – 17,8
- толщина материала, мм – 6,1
- цвет кольца – черный
- крепление для штатива – 1/4"
- материал – металл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo Tripod Mount Ring EF100/2.8 – штативное кольцо с лапкой для объективов Canon.
Помогает установить и легко сбалансировать на штативе камеру совместно с тяжелым и длинным объективом, который, как правило, перевешивает камеру вперед.
Характеристики:
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Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 67-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 67-82 мм.
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 67-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 67-77 мм.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.
Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RCI-Pentax - беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax.
Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Радиус действия до 8 метров.