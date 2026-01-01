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Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28
Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28
Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28
Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28

Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28

Raylab
Артикул: DAN-3805

Набор насадок Raylab RPF-KIT2.1 для накамерной вспышки системы Nikon SB 27/28.

Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры. Для хранения и переноски комплектуется сумкой.

Описание

Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28

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