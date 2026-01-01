Raylab RPF-KIT2.1 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 27/28

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор насадок Raylab RPF-KIT2.1 для накамерной вспышки системы Nikon SB 27/28.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры. Для хранения и переноски комплектуется сумкой.
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Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.
Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90.
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.
Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.
Комплект для калибровки Datacolor SpyderCAPTURE PRO.
Комплект инструментов для оптимизации цветопередачи включающий: SpyderCUBE, Datacolor SpyderLENSCAL, Datacolor SpyderCHECKR, Spyder4ELITE, провод для подключения колориметра Spyder4ELITE к компьютеру и необходимое программное обеспечение. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в кейсе.
Fotokvant R5-6090 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 60x90.
Крепление Fotokvant FLE-03 для экшн-камеры.
Крепление может использоваться для установки экшен-камеры, дополнительного оборудования для операторов, включающих в себя свет, микрофон и т.д. Благодаря этому появляется возможность снимать фото и видео на охоте, соревнованиях (страйкбол, пентбол) и во время реконструкций боевых действий. Также, благодаря тому, что рядом с креплением для камеры расположена планка пикатини, есть возможность разместить рядом с камерой тактический фонарь или лазерный прицел. Крепление изготовлено из алюминиевого сплава. Вес - 0,1 кг.