RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм

Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 72 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 72 мм.
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Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Алкалиновая батарейка Varta V23GA.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 82 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 82 мм.
Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.
Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.
Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.