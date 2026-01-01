images
images
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм
RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм

RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм

Raylab
Артикул: DAN-7552

Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 72 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 72 мм.

Описание

RayLab UV MC Slim Pro фильтр защитный ультрафиолетовый 72 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 026 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. FTR-515
Chris James 026 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2374
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
Varta V23GA алкалиновая батарейка
Арт. DAN-3335
Varta V23GA алкалиновая батарейка
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

450 ₽
В корзину
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 82 мм
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 82 мм
Арт. DAN-7563
RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 82 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 82 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 82 мм.

830 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Арт. NVF-9217
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Наличие
более 10 шт

Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.

Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.

220 ₽
В корзину
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Арт. FTR-514
Chris James 141 Bright Blue фолиевый фильтр ярко-синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
-25 %
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-3267
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 11 ч

Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.

-25.42 %1 180 ₽
880 ₽
В корзину

Видео

Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
Позирование в будуарной фотосессии. Часть I
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.