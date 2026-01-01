RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 82 мм

Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Малая Семеновская 3с6
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 82 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 82 мм.
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Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.
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В комплекте 1 штука.
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