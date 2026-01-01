RayLab UV Slim фильтр защитный ультрафиолетовый 82 мм

Арт. OLE-3338

DJI Mic 2 (RX + 2TX) – профессиональная радиосистема для видео и стримов. Система включает в себя два передатчика со встроенным всенаправленным микрофоном и один двухканальный приемник. Запись звука в 32 бит с плавающей запятой, встроенная система шумоподавления. Рабочая дистанция 250м. Управление через приложение, подключение наушников, ENC (шумоподавление окружения), запись на внутреннюю память. Оснащен сенсорным экраном. В комплект зарядный кейс.