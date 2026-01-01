не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200

Описание

Насадка оснащена внешним магнитом для установки различных дополнительных аксессуаров для получения разнообразных светотеневых рисунков. Комплект совместимых аксессуаров AK-R1 приобретается дополнительно. В комплект входит рассеиватель, светофильтры, соты и тубус. Быстрая и надежная установка.

Расширить возможности съемки можно с помощью удлинителя EC200 (приобретается дополнительно). Он используется для установки насадки H200R непосредственно на горячий башмак камеры. Также можно установить ее на стойку или просто держать в руке.

Технические характеристики: