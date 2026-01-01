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не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200

не исп! Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200

Godox
Артикул: DAN-2734

Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200.

Уникальная круглая форма насадки позволяет создавать красивое и естественное освещение. Импульсная лампа спиралевидной формы помогает создать равномерный световой поток. Для удобства пользователя в насадке установлен пилотный LED свет, который помогает фотографу получить необходимый результат.

Описание

Насадка оснащена внешним магнитом для установки различных дополнительных аксессуаров для получения разнообразных светотеневых рисунков. Комплект совместимых аксессуаров AK-R1 приобретается дополнительно. В комплект входит рассеиватель, светофильтры, соты и тубус. Быстрая и надежная установка.

Расширить возможности съемки можно с помощью удлинителя EC200 (приобретается дополнительно). Он используется для установки насадки H200R непосредственно на горячий башмак камеры. Также можно установить ее на стойку или просто держать в руке.

Технические характеристики:

  • LED лампа, W - 4,3
  • диаметр, мм - 75
  • вес, г - 180

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