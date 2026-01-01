Godox H600P голова выносная для вспышек AD600Pro

Описание

Удлинительный кабель позволяет положить вспышку в наплечную сумку, а выносную голову держать в руке или на штанге. Также выносную голову можно установить на высокой стойке, а корпус вспышки разместить на основании стойки для быстрого и удобного доступа к панели управления и аккумулятору.

Благодаря малому весу выносную голову можно устанавливать даже на самые легкие стойки и журавли.

Прибор позволяет работать со всеми функции, которые поддерживаются вспышкой AD600Pro. Полная поддержка режима TTL, высокоскоростная синхронизация, короткая длительность импульса, режим стабильной цветовой температуры и другие.

Встроенная в выносную голову пилотная светодиодная лампа имеет такую же мощность, как и в моноблоке - 38 Вт.

Голова оборудована держателем фотозонта и креплением Bowens для установки всех популярных модификаторов света. Установленную на стойке голову можно наклонять на угол до 230 градусов.

Для подключения выносной головы необходимо отсоединить стеклянную экранированную лампу от корпуса AD600Pro, зафиксировать на ее месте разъем кабеля и перенести лампу-вспышку в удлинитель головы. Соедините кабель с гнездом для лампы и поверните кольцо до щелчка для фиксации в креплении Bowens.