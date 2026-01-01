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Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление

Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление

Fotokvant
Артикул: DAN-9460

Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.

Описание

Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod

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