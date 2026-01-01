Используется для установки света, микрофона, монитора и т.п. на крепления типа «холодный» башмак и резьбу 1/4 дюйма.
Изготовлен из прочного металла. Для жесткой фиксации предусмотрены два блокировочных кольца на резьбе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования.
Позволяет значительно расширить функционал камеры или клетки, благодаря наличию трех креплений «холодный» башмак.
Используется для установки света, микрофона, монитора и т.п. на крепления типа «холодный» башмак и резьбу 1/4 дюйма.
Изготовлен из прочного металла. Для жесткой фиксации предусмотрены два блокировочных кольца на резьбе.
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Fotokvant MN-GR Selens соты системы MN с магнитным креплением.
Сотовая решетка для накамерной фотовспышки для создания направленного света, устанавливается на прибор при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно).
Софтбокс Grifon SB-2030 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер: 20x30 см. Крепится с помощью ленты на липучках.
Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление. Держатель для крепления насадок системы MN к накамерной фотовспышке. Имеет два неодимовых магнита, подойдет для большинства выпущенных накамерных фотовспышек.
Phottix Varos Pro BG (87198) – держатель используется для установки тяжелых накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления зонтов среднего и большого диаметров. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 30. Вес - 0,4 кг.