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Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования
Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования
Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования
Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования

Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования

Benro
Артикул: DAN-8293

Benro MeVideo BMLIVESHOE Livestream Cold Shoe адаптер "холодный башмак" для доп.оборудования.

Позволяет значительно расширить функционал камеры или клетки, благодаря наличию трех креплений «холодный» башмак.

Описание

Используется для установки света, микрофона, монитора и т.п. на крепления типа «холодный» башмак и резьбу 1/4 дюйма.

Изготовлен из прочного металла. Для жесткой фиксации предусмотрены два блокировочных кольца на резьбе.

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