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Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление
Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление
Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление
Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление
Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление

Fotokvant MN-GR Selens соты под магнитное крепление

Fotokvant
Артикул: DAN-9459

Fotokvant MN-GR Selens соты системы MN с магнитным креплением. 

Сотовая решетка для накамерной фотовспышки для создания направленного света, устанавливается на прибор при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). 

Описание

Магнитные аксессуары Fotokvant MN совместимы с системой крепления MagMod

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