Raylab RL-LED08RGB-2 2500-9000K 3100mAh светодиодный осветитель

- Мощность 8 Вт
- Цветовая температура 2500-9000 К
- RGB 0-360°
- CRI:≥95
- Световой поток 1150 Лм
- Угол рассеивания 120°
- Регулировка мощности 1-100% (плавная)
- Тип лампы LED
- Количество ламп 140 (49 белых, 49 желтых и 42 RGB)
- Срок службы LED 50 000 часов
- Система охлаждения пассивное
- Питание DC3.7V
- Сетевой кабель 1м
- Размеры 115 х 68 х 17 мм
- Вес 0.127кг
Вспышка накамерная Godox Ving V1C TTL с круглой головкой для Canon. Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Canon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.