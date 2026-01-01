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Raylab RL-LED08RGB-2 2500-9000K 3100mAh светодиодный осветитель
Raylab RL-LED08RGB-2 2500-9000K 3100mAh светодиодный осветитель
Raylab RL-LED08RGB-2 2500-9000K 3100mAh светодиодный осветитель

Raylab RL-LED08RGB-2 2500-9000K 3100mAh светодиодный осветитель

Raylab
Артикул: OLE-2344

Мобильный светодиодный осветитель формата стик (трубка) содержит 140 светодиода.  Мощность 8 Вт, цветовая температура 2500-9000 К, RGB 0-360°, предустановленные спецрежимы. 2 варианта крепления: 1/4'' и холодный башмак. Встроенный Li-Ion аккумулятор 3100mAh. В комплект входит силиконовый софтбокс. Подойдет в качестве дополнительного освещения в домашней студии, онлайн трансляций, предметной и мобильной фотографии. 

Описание

Характеристики:
  • Мощность 8 Вт
  • Цветовая температура  2500-9000 К
  • RGB 0-360°
  • CRI:≥95
  • Световой поток 1150 Лм
  • Угол рассеивания 120°
  • Регулировка мощности 1-100% (плавная)
  • Тип лампы LED
  • Количество ламп 140 (49 белых, 49 желтых и 42 RGB)
  • Срок службы LED 50 000 часов
  • Система охлаждения пассивное
  • Питание DC3.7V
  • Сетевой кабель 
  • Размеры 115 х 68 х 17 мм
  • Вес 0.127кг

Комплектация

  • осветитель
  • адаптер
  • зарядка USB Type-C
  • силиконовый софтбокс

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