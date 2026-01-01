Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель

Описание

Компактный и мощный источник света для фото- и видеосъемки. Подходит для съемок видео в качестве основного света, дополнительного, а так же как фоновый для заливки. В нем используется новейшая светодиодная технология без мерцания, что делает его более эффективным и долговечным.

Светильник оснащен ярким ЖК-экраном на задней панели, который отображает значение цветовой температуры, эффектов и уровня заряда батареи. Сбоку расположены кнопки и колесико для настройки таких параметров, как цвет, яркость и режимы эффектов.

В режиме RGB он позволяет выбирать из широкого спектра цветов, выбираемые цвета функционируют как встроенные цветовые фильтры, которыми можно управлять с помощью настройки оттенка, насыщенности и яркости с помощью цветового колеса RGB.



Световая панель также имеет 21 эффект в семи группах, такие как вспышка, экран телевизора, свеча, костер, полиция, стробоскоп, фейерверк, клуб и другие.

Встроенный аккумулятор емкостью 1500 мАч заряжается через порт USB.

Резьба 1/4" в нижней части светильника позволяет установить его на стойку или мини штатив, а с помощью прилагаемого адаптера холодный башмак на камеру или риг.