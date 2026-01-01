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Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель
Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель

Phottix 81418 M100R RGB LED Light светодиодная панель

Phottix
Артикул: DAN-7896

Светодиодная панель Phottix (81418) M100R RGB LED Light.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 6,5 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 2500 K до 8000 K. Показатель CRI - 96+ (TLCI 98+). Емкость батареи - 1500 мАч. В комплекте кабель USB, адаптер холодного башмака (1/4"), мини-держатель, зажим для смартфона.

Описание

Компактный и мощный источник света для фото- и видеосъемки. Подходит для съемок видео в качестве основного света, дополнительного, а так же как фоновый для заливки. В нем используется новейшая светодиодная технология без мерцания, что делает его более эффективным и долговечным.

Светильник оснащен ярким ЖК-экраном на задней панели, который отображает значение цветовой температуры, эффектов и уровня заряда батареи. Сбоку расположены кнопки и колесико для настройки таких параметров, как цвет, яркость и режимы эффектов.
В режиме RGB он позволяет выбирать из широкого спектра цветов, выбираемые цвета функционируют как встроенные цветовые фильтры, которыми можно управлять с помощью настройки оттенка, насыщенности и яркости с помощью цветового колеса RGB.

Световая панель также имеет 21 эффект в семи группах, такие как вспышка, экран телевизора, свеча, костер, полиция, стробоскоп, фейерверк, клуб и другие.

Встроенный аккумулятор емкостью 1500 мАч заряжается через порт USB.

Резьба 1/4" в нижней части светильника позволяет установить его на стойку или мини штатив, а с помощью прилагаемого адаптера холодный башмак на камеру или риг.

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