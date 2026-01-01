Wansen PB-1020 фон пластиковый светлая охра 1х2 м

Описание

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.

Крепление фона

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.

Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.

Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост: