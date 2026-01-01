Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов

Характеристики
- LED-панель
- количество светодиодов желтых – 154;
- количество светодиодов белых – 154;
- габариты панели - 180 x 185 x 40 мм;
- угол освещения - 60;
- мощность – 21W;
- цветовая температура - 3300-5600К;
- яркость света> 2200Люкс (0.5 м);
- регулировка яркости – плавная;
- рабочая температура – от -10 до +50C;
- источник постоянного тока – 6,5 - 12V;
- литиевая батарея 7,4V SONY NP-F970;
- каналы – 16;
- группы – 6 (ABCDEF);
- крепление – «горячий башмак», адаптер 1/4 дюйма;
- вес - 400 г
Пульт управления
- габариты – 120 х 38 х 15 мм;
- питание – батареи 3ААА;
- каналы – 16;
- группы – 6 (ABCDEF);
- время ожидания – около одного года;
- рабочая температура - от -10 до +50C;
- расстояние> 20 м