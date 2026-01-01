Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов

Артикул: DAN-1437

Grifon LED-308C remote - накамерный осветитель на 308 диодов, оснащен пультом ДУ. LED-осветитель предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Модель имеет 308 ярких диодов. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.



