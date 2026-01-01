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Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов
Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов

Grifon LED-308C remote LED-осветитель для камеры с пультом ДУ 3300-5600 К 308 диодов

Grifon
Артикул: DAN-1437

Grifon LED-308C remote - накамерный осветитель на 308 диодов, оснащен пультом ДУ. LED-осветитель предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Модель имеет 308 ярких диодов. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. Отлично подходит для макросъемки, предметной фотографии, а также репортажей. Для съемки видео может быть использована практически с любой маркой камер.


Описание

Характеристики

  • LED-панель
  • количество светодиодов желтых – 154;
  • количество светодиодов белых – 154;
  • габариты панели - 180 x 185 x 40 мм;
  • угол освещения - 60;
  • мощность – 21W;
  • цветовая температура - 3300-5600К;
  • яркость света> 2200Люкс (0.5 м);
  • регулировка яркости – плавная;
  • рабочая температура – от -10 до +50C;
  • источник постоянного тока – 6,5 - 12V;
  • литиевая батарея 7,4V SONY NP-F970;
  • каналы – 16;
  • группы – 6 (ABCDEF);
  • крепление – «горячий башмак», адаптер 1/4 дюйма;
  • вес - 400 г

Пульт управления

  • габариты – 120 х 38 х 15 мм;
  • питание – батареи 3ААА;
  • каналы – 16;
  • группы – 6 (ABCDEF);
  • время ожидания – около одного года;
  • рабочая температура - от -10 до +50C;
  • расстояние> 20 м

Комплектация

В комплекте поставляется диффузный фильтр для коррекции светового потока и получения рассеянного освещения, пульт дистанционного управления, портативная ручка, мини-стойка.

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